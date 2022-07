Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Mittag

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 07.07.2022 12:22:00 Uhr 3,8 Prozent. Bei 127,66 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 670.254 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 220,30 EUR erreichte der Titel am 13.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 43,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 120,56 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,87 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 217,53 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 62.742,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62.376,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

