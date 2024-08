Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 95,16 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 95,16 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,18 EUR. Bei 94,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 913.659 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 92,20 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,11 Prozent.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,50 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 134,70 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,34 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 80,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 28,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

