Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz reagiert am Vormittag positiv

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 93,90 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 93,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 94,08 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.575 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Gewinne von 36,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 92,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,50 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 134,70 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 EUR gegenüber 6,48 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 28,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

