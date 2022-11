Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 3,2 Prozent auf 137,38 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 137,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 396.371 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (195,54 EUR) erklomm das Papier am 05.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 29,74 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 13,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 200,13 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 70.712,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 33,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Oktober 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie

Volkswagen-Aktie verliert: VW-Betriebsrätin will Arbeitgeberseite auf die Sprünge helfen - Diskussion um Besetzung der Landesregierung im VW-Aufsichtsrat

VW-Aktie im Minus: Volkswagen Financial Service mit rückläufigem Neugeschäft

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com