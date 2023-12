Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 113,32 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 113,32 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 112,52 EUR. Bei 113,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 506.595 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 03.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,37 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 15,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,90 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,76 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 78.845,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.712,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Volkswagen (VW) vz am 12.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,31 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

