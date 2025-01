Aktienentwicklung

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

08.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 90,20 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 90,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,24 EUR. Bei 89,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 253.283 Stück. Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 42,57 Prozent zulegen. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,57 Prozent. Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,41 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,20 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 78,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2025 erfolgen. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 22,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie Optimismus in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels steigen Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Aufwind STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com