Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 106,95 EUR zeigte sich die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 106,95 EUR. Bei 107,30 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 106,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 107,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 266.363 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 20,24 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 9,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,04 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 141,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,52 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,40 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 75,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 76,20 Mrd. EUR eingefahren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Am 24.07.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 30,58 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

