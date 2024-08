Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 93,86 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 93,86 EUR ab. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 93,32 EUR. Mit einem Wert von 94,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 353.800 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 1,77 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,51 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 134,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 6,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 28,86 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

