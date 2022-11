Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere um 04:22 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 138,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 137,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 588.038 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 30,02 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 13,27 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 197,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,90 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,51 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Volkswagen (VW) vz im vergangenen Quartal 70.712,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2023 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 33,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

