Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 106,50 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 106,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 106,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.074 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,75 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 8,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,04 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 141,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,40 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 75,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Am 24.07.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 30,58 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

