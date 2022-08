Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 145,00 EUR abwärts. Bei 144,40 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 117.894 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2021 auf bis zu 210,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 30,99 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (120,56 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 211,47 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,46 EUR gegenüber 9,70 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 67.293,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 26.10.2023 werfen.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

