Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Freitagmittag nordwärts

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 94,60 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 94,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 94,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 95.509 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 26,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,20 EUR am 05.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 2,54 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,48 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 134,70 EUR.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 6,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 83,34 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 28,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

