Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Grün

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 94,54 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 94,54 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 94,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,50 EUR. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 23.339 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,03 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 92,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,49 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 134,70 EUR an.

Am 01.08.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,21 EUR, nach 6,48 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 83,34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 28,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Schwache Performance in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell