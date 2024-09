Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 91,24 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 91,24 EUR ab. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 91,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 439.485 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 40,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2024 bei 91,04 EUR. Mit einem Kursverlust von 0,22 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,52 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 129,70 EUR.

Am 01.08.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 83,34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 28,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

