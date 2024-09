Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 92,34 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 92,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 92,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,28 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 36.904 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,27 Prozent hinzugewinnen. Bei 91,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 9,06 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,52 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,48 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 83,34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 28,44 EUR je Aktie belaufen.

