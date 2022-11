Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 134,68 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 133,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 401.958 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2022 bei 195,14 EUR. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 30,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 11,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 197,00 EUR.

Am 28.10.2022 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,90 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 5,51 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70.712,00 EUR – ein Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 56.931,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 33,94 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

