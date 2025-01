Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag gefragt

So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 90,56 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 90,56 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 90,66 EUR. Bei 89,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 212.521 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 42,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,47 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 110,20 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,76 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78,85 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,48 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 18.03.2025 erwartet.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 22,32 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

