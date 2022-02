Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz nahezu unverändert

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 187,26 EUR. So zählt das Wertpapier zu den seitwärts tendierenden Werten im DAX, der bislang bei 15.512 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 188,40 EUR. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 185,92 EUR. Bei 188,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 172.084 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 252,20 EUR erreichte der Titel am 18.03.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Am 30.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,72 EUR.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 251,00 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 33,95 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Die Volkswagen AG ist der größte Automobilhersteller in Europa und einer der führenden weltweit. Volkswagen konzentriert seine Tätigkeit auf das Automobilgeschäft und bietet entlang der gesamten Wertschöpfungskette einschließlich der Segmente Finanzdienstleistungen und Finanzierung ein breites und vollständiges Dienstleistungsspektrum an. Der Konzern ist in die Bereiche Automobile und Finanzdienstleistungen strukturiert. Es gehören die Marken Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN zum Portfolio. Dabei hat jede Marke ihren eigenen Charakter und operiert selbständig am Markt. Das Angebot reicht von verbrauchsarmen Kleinwagen wie dem VW Up! bis zu Luxusautos. Im Bereich Nutzfahrzeuge reicht die Produktpalette von Pick-ups bis zu Bussen und Schwertransportern. In weiteren Segmenten produziert Volkswagen Großdieselmotoren, Turbolader, Turbomaschinen und Kompressoren sowie chemische Reaktoren. Auch Spezialgetriebe für Fahrzeuge und Windräder sowie Gleitlager und Kupplungen gehören zum Sortiment.

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Kauft Tesla Mercedes-Benz? Welche Übernahme in Deutschland für Tesla Sinn machen würde

Mercedes. VW & Co:: Autowerte steigen klar - Konjunkturhoffnungen und Toyota-Zahlen

Porsche Financial Services baut Aktivitäten in Korea mit Übernahme aus

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com