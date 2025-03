Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 112,25 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 112,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 112,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 110,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 291.265 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,57 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 29,75 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,47 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,50 EUR.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 78,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 17.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 22,02 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

