AKTIE IM FOKUS: Tesla erholt - Musk bedauert in Trump-Streit einige Beiträge

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer teilweisen Entschuldigung von Elon Musk bei Donald Trump nach Zerwürfnis der beiden in der vergangenen Woche dürften die Aktien von Tesla am Mittwoch weiter auf Erholungskurs bleiben. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten sie jedenfalls - in US-Dollar umgerechnet - am Vormittag bei regem Handel um 2,6 Prozent über das Nasdaq-Schlussniveau vom Vortag. An der US-Technologiebörse hatten sie sich zuletzt bereits um rund 20 Prozent von ihrem Vorwochentief erholt.

Auslöser des jüngsten Kursrutsches waren heftige Vorwürfe von Tesla-Chef Musk in Richtung des US-Präsidenten Trump via sozialer Medien. Aufhänger war ursprünglich Trumps Ausgaben- und Steuergesetz, doch Musks Attacken zogen dann immer weitere Kreise. Nun schrieb Musk auf der Online-Plattform X, dass ihm einige Tweets leid täten.

Das politische Engagement des Privatmannes Musk und sein Verhältnis zu Trump spielen auch eine große Rolle für den Elektroautobauer. So hatten Medien in der Vorwoche berichtet, dass der verärgerte Trump seinen roten Tesla wieder abstoßen wolle, den er erst im März als Zeichen der Unterstützung gekauft hatte. Just als der Tesla-Absatz wegen Musks Arbeit für Trump gelitten hatte./ag/mis/jha/