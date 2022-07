Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11.07.2022 16:22:00 Uhr um 2,6 Prozent auf 130,90 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 129,26 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 130,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 488.972 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 13.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,58 Prozent hinzugewinnen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 8,58 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 217,53 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 13,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 62.742,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,59 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 28.07.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 27.07.2023 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33,10 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie: VW-Aufseher diskutieren Software-Verzug

Erneute Softwareprobleme bei S&P 500 notiertem Aktienunternehmen: Tesla muss weltweit wohl 60.000 Autos zurückrufen

Porsche SE- und VW-Aktien ziehen an: Porsche-IPO macht wohl Fortschritte

