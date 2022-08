Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 147,18 EUR zu. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,14 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 346.836 Stück gehandelt.

Am 14.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 210,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 120,56 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,47 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. Das EPS wurde auf 7,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,70 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 69.543,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 67.293,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 27.10.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,28 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

