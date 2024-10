Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 92,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 92,66 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.534 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 27,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,72 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,35 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,21 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich

Minuszeichen in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag