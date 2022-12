Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag mit roter Tendenz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 136,52 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 135,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 137,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 357.815 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2022 markierte das Papier bei 195,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 30,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 120,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 13,24 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,36 EUR aus.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,51 EUR je Aktie erzielt worden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 14.03.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 33,15 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

VW-Aktie gesucht: Standortfrage für osteuropäische Batterie-Fabrik von Volkswagen verschiebt sich - Emden möglicher Standort

VW-Aktie tiefer: Volkswagen erwartet beim Geschäft mit Autofinanzierungen und Leasingverträgen ein schweres Jahr 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com