Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 108,70 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 108,70 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging bis auf 105,80 EUR. Bei 108,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 320.570 Stück.

Am 05.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 15,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,45 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,60 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 112,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,42 EUR gegenüber 7,76 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 17.03.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

