Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:47 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 96,36 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 96,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.823 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,95 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 28,63 Prozent zulegen. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 22,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,26 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 113,80 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie verdient. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 20,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

