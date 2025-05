Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 95,68 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 95,68 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 95,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,82 EUR. Zuletzt wechselten 271.316 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 29,55 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,58 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,26 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,80 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,65 EUR gegenüber 6,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2025 terminiert. Am 23.07.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

