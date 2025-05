Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 95,30 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 95,30 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,74 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 343.629 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 123,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 23,11 Prozent niedriger. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,26 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,80 EUR an.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77,56 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,61 EUR je Aktie belaufen.

