Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Plus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 94,76 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 94,76 EUR. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,74 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 95,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 208.147 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2024 auf bis zu 123,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,26 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 113,80 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 75,46 Mrd. EUR eingefahren.

Am 25.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,61 EUR je Aktie belaufen.

