Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag im Plus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 95,08 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 95,08 EUR zu. Bei 95,34 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.936 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 123,95 EUR markierte der Titel am 29.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,26 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 113,80 EUR.

Am 30.04.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 77,56 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 75,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 25.07.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 20,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

