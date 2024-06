Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 107,60 EUR.

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 107,60 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,75 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.784 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 24,00 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 9,08 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,18 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 145,56 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 6,52 EUR gegenüber 8,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 76,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 29,91 EUR je Aktie.

