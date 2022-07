Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 13.07.2022 16:22:00 Uhr um 2,5 Prozent auf 127,36 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 127,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 129,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 450.004 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.07.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 220,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 42,17 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 5,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,53 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.742,00 EUR umgesetzt, gegenüber 62.376,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 33,12 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Hebel LONG auf Volkswagen Vz. (PN0BKP)

Mercedes-Aktie sinkt: Mehr als 2.800 Kunden in Musterfeststellungsklage - Absatz von Mercedes-Benz fällt im 2. Quartal

Volkswagen-Aktie in Rot: Softwareprobleme bei VW wirken sich auf Modellplanung aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com