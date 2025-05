Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Mittag ins Minus

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 103,10 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 103,10 EUR ab. Bei 102,90 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 313.481 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2024 auf bis zu 123,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 30,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,33 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 112,30 EUR.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 77,56 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,78 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Aktienempfehlung Volkswagen (VW) vz-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren bedeutet

Experten haben wenig Hoffnung für Kölner Ford-Werke - Aktie im Plus