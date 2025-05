Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 104,75 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 104,75 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 104,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 51.173 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 18,33 Prozent wieder erreichen. Bei 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 24,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,33 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 112,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 EUR, nach 6,52 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 77,56 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 21,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

