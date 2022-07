Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 14.07.2022 16:22:00 Uhr um 2,4 Prozent auf 125,30 EUR nach. In der Spitze büßte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 125,12 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 485.084 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 218,75 EUR erreichte der Titel am 15.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 42,72 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 120,56 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,53 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 13,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,45 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.742,00 EUR umgesetzt, gegenüber 62.376,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2022 33,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie schließt tiefer: Gericht erklärt Betriebsratswahl für ungültig

Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Hebel LONG auf Volkswagen Vz. (PN0BKP)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com