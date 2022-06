Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15.06.2022 09:22:00 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 146,32 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 146,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 146,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.574 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 231,00 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 36,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 131,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,44 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 220,87 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 13,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 62.742,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,59 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,84 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

