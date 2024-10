Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag tiefer

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 91,60 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 91,60 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 275.956 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 28,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 87,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,22 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,90 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 01.08.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,21 EUR, nach 6,48 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 80,06 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 23,43 EUR je Aktie.

