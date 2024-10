Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Volkswagen (VW) vz

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 91,20 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 91,20 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 90,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.018 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 41,01 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,72 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,82 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,40 EUR an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,48 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 83,34 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 23,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus

STOXX-Handel Euro STOXX 50 in der Verlustzone

Verluste in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell