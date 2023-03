Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag ins Minus

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 121,46 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 120,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 604.231 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,38 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 25,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 7,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,92 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 14.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,74 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 76.235,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,91 Prozent gesteigert.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 01.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 30,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie schwächelt: VW plant Launch von Elektro-Kleinwagen für unter 25.000 Euro

AUDI erzielt Rekordgewinn trotz weniger Auslieferungen

Deutsche Anleger können sich laut Studie auf Rekord-Dividenden freuen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: Steve Mann / Shutterstock.com