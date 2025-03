Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 109,90 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 109,90 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 110,30 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 335.447 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 128,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,24 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,60 EUR, nach 9,06 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 115,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 11.03.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,31 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 87,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 24,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

