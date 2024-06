Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz steigt am Montagnachmittag

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 105,45 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 105,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie sogar auf 105,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 105,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 381.790 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.06.2023 auf bis zu 130,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 23,74 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 7,23 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,02 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 145,56 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,52 EUR, nach 8,40 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 75,46 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 30,13 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

