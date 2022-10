Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Montagnachmittag fester

Um 04:22 Uhr wies die Volkswagen (VW) vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 128,90 EUR nach oben. Bei 129,68 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 126,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 898.263 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 208,35 EUR markierte der Titel am 27.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist somit 38,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 6,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 203,93 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,70 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com