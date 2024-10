Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 90,98 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 90,98 EUR. Bei 90,84 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,16 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.742 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 29,25 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,72 EUR am 10.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 3,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,02 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 115,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 6,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,48 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 83,34 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 80,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 29.10.2025 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 23,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

