Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Vormittag fester

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 139,28 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 139,40 EUR aus. Mit einem Wert von 138,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.524 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei 195,14 EUR erreichte der Titel am 19.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 28,63 Prozent zulegen. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 120,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 197,00 EUR.

Am 28.10.2022 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,90 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,51 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 70.712,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,21 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 14.03.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 12.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 33,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

