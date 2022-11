Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 141,46 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 141,88 EUR. Bei 140,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 437.178 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 195,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 27,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (120,56 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,00 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 28.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,90 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,51 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.712,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56.931,00 EUR in den Büchern standen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 14.03.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 12.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 33,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie stärker: VW-Chef Blume will "Trinity"-Werk offenbar nicht mehr bauen

VW-Aktie gesucht: Auslieferungen deutlich erhöht

Porsche-Aktie schwächer: US-Richter willigt in Millionen-Vergleich von Porsche ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com