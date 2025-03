Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 108,60 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 108,60 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 108,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 310.566 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 15,55 Prozent niedriger. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Mit Abgaben von 27,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,60 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,70 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 11.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 87,18 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87,38 Mrd. EUR ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Am 06.05.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 24,91 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

