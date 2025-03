Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Nachmittag

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 107,20 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 107,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 106,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 108,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 772.122 Stück.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2024). Mit einem Zuwachs von 19,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Abschläge von 26,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,60 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 117,70 EUR angegeben.

Am 11.03.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,31 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 87,38 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 24,91 EUR im Jahr 2025 aus.

