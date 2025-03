Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 109,15 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 109,15 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 108,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.997 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 15,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 38,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,60 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 117,70 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 11.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,25 EUR gegenüber 9,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 87,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 30.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,91 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

