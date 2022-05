Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz fällt am Mittag

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 19.05.2022 12:22:00 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 142,88 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 141,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 144,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 368.480 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,45 EUR erreichte der Titel am 03.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 41,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 131,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 225,53 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 62.742,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 62.376,00 EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 27.07.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 33,73 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie in Grün: Konzern weist Klage von Bio-Bauer als unbegründet zurück

TRATON-Aktie gefragt: TRATON will zügig zu bestehenden Margenzielen zurückkehren

BMW- und Mercedes-Benz-Aktien stark - Branchenfavoriten von Bernstein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com