Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Freitagnachmittag ins Minus

Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 146,72 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 145,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 398.119 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 29,58 Prozent Luft nach oben. Bei 120,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 211,47 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.543,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 67.293,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 34,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie verbilligt sich: Motoren-Reglement verabschiedet - Formel-1-Einstieg von AUDI und Porsche möglich

Porsche-Börsengang: "Porsche-Finanzvorstand Meschke hat beste Chancen"

Volkswagen-Aktie legt zu: VW und Mahindra schmieden Bündnis

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om